سعر Sypool (SYP)
سعر Sypool (SYP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sypool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.82K
- تغيير سعر Sypool خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sypool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sypool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sypool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sypool مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-8.94%
|60 يوم
|$ 0
|-11.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sypool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.00%
-0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synthetic Asset Pools Management
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