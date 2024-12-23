سعر Sypher (SYPHER)
سعر Sypher (SYPHER) المباشر لليوم هو USD 0.118059. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.04K. يتم تحديث سعر SYPHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sypher الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.04
- تغيير سعر Sypher خلال اليوم هو +0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SYPHER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SYPHER.
خلال اليوم، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ +0.00114608 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00114608
|+0.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sypher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.98%
-22.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sypher is the token for the Tukyo ecosystem. All products and developments made by Tukyo use SYPHER as the core value accrual mechanism, and logical device for performing onchain checks and processes. SYPHER the token has a capped supply of 1 million tokens, with 750,000 immediately released into circulation. The remaining 250,000 have been distributed into the rewards pool for deSypher and saved for future development purposes. The game is hosted on Base, as well as the token. More details are available on the tokenomics page about the distribution. Sypherbot is a telegram bot with group admin, moderation and multi-chain crypto capabilities. It is also an LLM bot with the ability to respond intelligently to queries, as well as run functions by command using intent processing.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SYPHER إلى AUD
A$0.1888944
|1 SYPHER إلى GBP
￡0.09326661
|1 SYPHER إلى EUR
€0.11215605
|1 SYPHER إلى USD
$0.118059
|1 SYPHER إلى MYR
RM0.52890432
|1 SYPHER إلى TRY
₺4.15449621
|1 SYPHER إلى JPY
¥18.48331704
|1 SYPHER إلى RUB
₽12.14472933
|1 SYPHER إلى INR
₹10.04091795
|1 SYPHER إلى IDR
Rp1,904.17715277
|1 SYPHER إلى PHP
₱6.92179917
|1 SYPHER إلى EGP
￡E.6.00211956
|1 SYPHER إلى BRL
R$0.71779872
|1 SYPHER إلى CAD
C$0.16882437
|1 SYPHER إلى BDT
৳14.04784041
|1 SYPHER إلى NGN
₦182.47080981
|1 SYPHER إلى UAH
₴4.93014384
|1 SYPHER إلى VES
Bs6.021009
|1 SYPHER إلى PKR
Rs32.72123244
|1 SYPHER إلى KZT
₸61.74603759
|1 SYPHER إلى THB
฿4.04706252
|1 SYPHER إلى TWD
NT$3.85934871
|1 SYPHER إلى CHF
Fr0.10507251
|1 SYPHER إلى HKD
HK$0.91731843
|1 SYPHER إلى MAD
.د.م1.18295118