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سعر Sypher (SYPHER) المباشر لليوم هو USD 0.118059 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 118.04K . يتم تحديث سعر SYPHER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sypher الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.04 - تغيير سعر Sypher خلال اليوم هو +0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Sypher (SYPHER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ +0.00114608 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sypher مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00114608 +0.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sypher (SYPHER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sypher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.113806$ 0.113806 $ 0.113806 24 ساعة مرتفع $ 0.120004$ 0.120004 $ 0.120004 عالية طوال الوقت $ 0.181758$ 0.181758 $ 0.181758 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.98% تغير السعر (7 أيام) -22.12%

معلومات سوق Sypher (SYPHER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: