توكنوميكس Syntor Ai (TOR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Syntor Ai (TOR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Syntor Ai (TOR) Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding. الموقع الرسمي: http://syntor.ai/ الوثيقة البيضاء: http://docs.syntor.ai اشتر TOR الآن!

توكنوميكس Syntor Ai (TOR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Syntor Ai (TOR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 218.88K $ 218.88K $ 218.88K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 262.01K $ 262.01K $ 262.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03894081 $ 0.03894081 $ 0.03894081 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00241458 $ 0.00241458 $ 0.00241458 السعر الحالي: $ 0.00261818 $ 0.00261818 $ 0.00261818 معرفة المزيد عن سعر Syntor Ai (TOR)

توكنوميكس Syntor Ai (TOR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Syntor Ai (TOR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOR، استكشف السعر المباشر لتوكن TOR!

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