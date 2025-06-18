سعر Syntor Ai (TOR)
سعر Syntor Ai (TOR) المباشر لليوم هو USD 0.00881965. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.96K. يتم تحديث سعر TOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Syntor Ai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Syntor Ai خلال اليوم هو +11.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 76.63M
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خلال اليوم، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ +0.00091271 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00091271
|+11.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Syntor Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+11.54%
+16.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn’t the future. It’s already unfolding.
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