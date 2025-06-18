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سعر Syntor Ai (TOR) المباشر لليوم هو USD 0.00881965 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.96K . يتم تحديث سعر TOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Syntor Ai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Syntor Ai خلال اليوم هو +11.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 76.63M

أداء سعر Syntor Ai (TOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ +0.00091271 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Syntor Ai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00091271 +11.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Syntor Ai (TOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Syntor Ai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00788737$ 0.00788737 $ 0.00788737 24 ساعة مرتفع $ 0.01008703$ 0.01008703 $ 0.01008703 عالية طوال الوقت $ 0.03894081$ 0.03894081 $ 0.03894081 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) +11.54% تغير السعر (7 أيام) +16.67%

معلومات سوق Syntor Ai (TOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: