توكنوميكس Synthetix USDx (USDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Synthetix USDx (USDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Synthetix USDx (USDX) Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. الموقع الرسمي: https://www.synthetix.io اشتر USDX الآن!

توكنوميكس Synthetix USDx (USDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Synthetix USDx (USDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 274.91K $ 274.91K $ 274.91K إجمالي العرض: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K العرض المتداول: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 274.91K $ 274.91K $ 274.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.62038 $ 0.62038 $ 0.62038 السعر الحالي: $ 0.986091 $ 0.986091 $ 0.986091 معرفة المزيد عن سعر Synthetix USDx (USDX)

توكنوميكس Synthetix USDx (USDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Synthetix USDx (USDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDX، استكشف السعر المباشر لتوكن USDX!

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