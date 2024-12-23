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سعر Synthetix USDx (USDX) المباشر لليوم هو USD 0.961322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 598.04K . يتم تحديث سعر USDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synthetix USDx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K - تغيير سعر Synthetix USDx خلال اليوم هو +0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 622.10K

أداء سعر Synthetix USDx (USDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synthetix USDx مقابل USD هو $ +0.0030252 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthetix USDx مقابل USD هو $ -0.0426935597 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthetix USDx مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthetix USDx مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0030252 +0.32% 30 يوم $ -0.0426935597 -4.44% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Synthetix USDx (USDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthetix USDx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.958297$ 0.958297 $ 0.958297 24 ساعة مرتفع $ 0.964578$ 0.964578 $ 0.964578 عالية طوال الوقت $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +0.32% تغير السعر (7 أيام) -3.11%

معلومات سوق Synthetix USDx (USDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: