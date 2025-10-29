معلومات سعر Synthetix sUSD (SUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.986421 $ 0.986421 $ 0.986421 24 ساعة منخفض $ 0.992829 $ 0.992829 $ 0.992829 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.986421$ 0.986421 $ 0.986421 24 ساعة مرتفع $ 0.992829$ 0.992829 $ 0.992829 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 أدنى سعر $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -0.68%

سعر Synthetix sUSD (SUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.988729. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUSD بين أدنى سعر $ 0.986421 وأعلى سعر $ 0.992829، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUSD على الإطلاق هو $ 2.45، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.429697.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUSD -0.02% على مدار الساعة الماضية، -0.28% على مدار 24 ساعة، و -0.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Synthetix sUSD (SUSD)

القيمة السوقية $ 43.20M$ 43.20M $ 43.20M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.20M$ 43.20M $ 43.20M إمداد دورة التداول 43.69M 43.69M 43.69M إجمالي العرض 43,691,341.64256437 43,691,341.64256437 43,691,341.64256437

القيمة السوقية الحالية لـ Synthetix sUSD هي $ 43.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUSD يبلغ 43.69M، مع إجمالي عرض 43691341.64256437. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.20M.