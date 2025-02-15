سعر Synthetic Amber (SAMB)
سعر Synthetic Amber (SAMB) المباشر لليوم هو USD 0.004572. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synthetic Amber الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.28K
- تغيير سعر Synthetic Amber خلال اليوم هو -6.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ -0.000323402656219147 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ -0.0016032353 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ -0.0024932816 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000323402656219147
|-6.60%
|30 يوم
|$ -0.0016032353
|-35.06%
|60 يوم
|$ -0.0024932816
|-54.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthetic Amber: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-6.60%
+24.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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