احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAMB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAMB.

سعر Synthetic Amber (SAMB) المباشر لليوم هو USD 0.004572 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synthetic Amber الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.28K - تغيير سعر Synthetic Amber خلال اليوم هو -6.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Synthetic Amber (SAMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ -0.000323402656219147 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ -0.0016032353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ -0.0024932816 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthetic Amber مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000323402656219147 -6.60% 30 يوم $ -0.0016032353 -35.06% 60 يوم $ -0.0024932816 -54.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Synthetic Amber (SAMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthetic Amber: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00454347$ 0.00454347 $ 0.00454347 24 ساعة مرتفع $ 0.00492388$ 0.00492388 $ 0.00492388 عالية طوال الوقت $ 0.01412989$ 0.01412989 $ 0.01412989 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -6.60% تغير السعر (7 أيام) +24.64%

معلومات سوق Synthetic Amber (SAMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: