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سعر Synthesizer Dog (SYNDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00358142 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44M . يتم تحديث سعر SYNDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synthesizer Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.28K - تغيير سعر Synthesizer Dog خلال اليوم هو -21.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 959.29M

أداء سعر Synthesizer Dog (SYNDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ -0.001008214526985286 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ +0.0049551112 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001008214526985286 -21.96% 30 يوم $ +0.0049551112 +138.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Synthesizer Dog (SYNDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthesizer Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00379616$ 0.00379616 $ 0.00379616 24 ساعة مرتفع $ 0.00509712$ 0.00509712 $ 0.00509712 عالية طوال الوقت $ 0.01089851$ 0.01089851 $ 0.01089851 تغير السعر (1 ساعة) -5.65% تغير السعر (1يوم) -21.96% تغير السعر (7 أيام) -35.96%

معلومات سوق Synthesizer Dog (SYNDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: