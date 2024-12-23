سعر Synthesizer Dog (SYNDOG)
سعر Synthesizer Dog (SYNDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00358142. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44M. يتم تحديث سعر SYNDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synthesizer Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.28K
- تغيير سعر Synthesizer Dog خلال اليوم هو -21.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 959.29M
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خلال اليوم، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ -0.001008214526985286 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ +0.0049551112 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthesizer Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001008214526985286
|-21.96%
|30 يوم
|$ +0.0049551112
|+138.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthesizer Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.65%
-21.96%
-35.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SYNDOG - Synthesizer Dog is an iconic meme featuring a dachshund playing an electronic keyboard, or synthesizer, from a building rooftop. Since $SYNDOG debuted in late 2022, videos of the talented wiener dog have been going viral on TikTok and other social media mediums ever since. The virtuoso canine known as Synthesizer Dog has since become a symbol of internet culture and meme’d into the archives of our memories - causing laughter and smiles all over the world.
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