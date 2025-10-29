معلومات سعر SynthesizeAI (SYNTH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.36% تغير السعر (7 أيام) -11.36%

سعر SynthesizeAI (SYNTH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SYNTH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSYNTH على الإطلاق هو $ 0.00169867، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SYNTH -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -11.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SynthesizeAI (SYNTH)

القيمة السوقية $ 64.07K$ 64.07K $ 64.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 66.67K$ 66.67K $ 66.67K إمداد دورة التداول 961.00M 961.00M 961.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SynthesizeAI هي $ 64.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYNTH يبلغ 961.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 66.67K.