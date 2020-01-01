توكنوميكس SYNO Finance (SYNO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SYNO Finance (SYNO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SYNO Finance (SYNO) Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution. الموقع الرسمي: https://synonym.finance الوثيقة البيضاء: https://synonym-finance.gitbook.io/synonym-finance/documentation/overview اشتر SYNO الآن!

توكنوميكس SYNO Finance (SYNO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SYNO Finance (SYNO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 137.78K $ 137.78K $ 137.78K إجمالي العرض: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M العرض المتداول: $ 259.92M $ 259.92M $ 259.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 424.08K $ 424.08K $ 424.08K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.084796 $ 0.084796 $ 0.084796 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00053048 $ 0.00053048 $ 0.00053048 معرفة المزيد عن سعر SYNO Finance (SYNO)

توكنوميكس SYNO Finance (SYNO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SYNO Finance (SYNO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SYNO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SYNO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SYNO، استكشف السعر المباشر لتوكن SYNO!

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