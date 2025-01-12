سعر SYNO Finance (SYNO)
سعر SYNO Finance (SYNO) المباشر لليوم هو USD 0.00379258. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 622.87K. يتم تحديث سعر SYNO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SYNO Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36K
- تغيير سعر SYNO Finance خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 164.25M
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خلال اليوم، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ -0.0007443162 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ -0.0004773170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ -0.004804345017533454 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.19%
|30 يوم
|$ -0.0007443162
|-19.62%
|60 يوم
|$ -0.0004773170
|-12.58%
|90 يوم
|$ -0.004804345017533454
|-55.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SYNO Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+1.19%
-16.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution.
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