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سعر SYNO Finance (SYNO) المباشر لليوم هو USD 0.00379258 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 622.87K . يتم تحديث سعر SYNO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SYNO Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.36K - تغيير سعر SYNO Finance خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 164.25M

أداء سعر SYNO Finance (SYNO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ -0.0007443162 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ -0.0004773170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SYNO Finance مقابل USD هو $ -0.004804345017533454 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.19% 30 يوم $ -0.0007443162 -19.62% 60 يوم $ -0.0004773170 -12.58% 90 يوم $ -0.004804345017533454 -55.88%

تحليل سعر SYNO Finance (SYNO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SYNO Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00374772$ 0.00374772 $ 0.00374772 24 ساعة مرتفع $ 0.0038243$ 0.0038243 $ 0.0038243 عالية طوال الوقت $ 0.084796$ 0.084796 $ 0.084796 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) -16.70%

معلومات سوق SYNO Finance (SYNO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: