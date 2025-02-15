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سعر Synnax Stablecoin (SYUSD) المباشر لليوم هو USD 1.009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SYUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synnax Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.33K - تغيير سعر Synnax Stablecoin خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Synnax Stablecoin (SYUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ +0.00654536 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0328574796 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ -0.2633552558 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0167390446572618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00654536 +0.65% 30 يوم $ -0.0328574796 -3.25% 60 يوم $ -0.2633552558 -26.10% 90 يوم $ -0.0167390446572618 -1.63%

تحليل سعر Synnax Stablecoin (SYUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synnax Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998239$ 0.998239 $ 0.998239 24 ساعة مرتفع $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 عالية طوال الوقت $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 تغير السعر (1 ساعة) +0.82% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) +0.16%

معلومات سوق Synnax Stablecoin (SYUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: