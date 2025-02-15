سعر Synnax Stablecoin (SYUSD)
سعر Synnax Stablecoin (SYUSD) المباشر لليوم هو USD 1.009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synnax Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 177.33K
- تغيير سعر Synnax Stablecoin خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ +0.00654536 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0328574796 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ -0.2633552558 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synnax Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0167390446572618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00654536
|+0.65%
|30 يوم
|$ -0.0328574796
|-3.25%
|60 يوم
|$ -0.2633552558
|-26.10%
|90 يوم
|$ -0.0167390446572618
|-1.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synnax Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+0.65%
+0.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synnax is the first SEI-backed digital dollar on the SEI blockchain, offering users the ability to tokenize assets such as $iSEI and $SEI to issue $syUSD. Our mission is to enhance financial efficiency by empowering users to leverage their yield-bearing tokens to mint and borrow synthetic dollars. This process unlocks previously inaccessible capital, enabling users to take out dollar-pegged loans and use $syUSD across a variety of applications within the ecosystem. By integrating this innovative solution, we aim to provide greater flexibility and financial opportunities for users while strengthening the overall DeFi infrastructure on SEI.
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