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سعر Synergy Land Token (SNG) المباشر لليوم هو USD 0.00861968 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SNG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synergy Land Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.18K - تغيير سعر Synergy Land Token خلال اليوم هو -2.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Synergy Land Token (SNG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synergy Land Token مقابل USD هو $ -0.000195394862365665 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synergy Land Token مقابل USD هو $ -0.0032972180 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synergy Land Token مقابل USD هو $ -0.0045327544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synergy Land Token مقابل USD هو $ -0.00154204415667885 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000195394862365665 -2.21% 30 يوم $ -0.0032972180 -38.25% 60 يوم $ -0.0045327544 -52.58% 90 يوم $ -0.00154204415667885 -15.17%

تحليل سعر Synergy Land Token (SNG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synergy Land Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00831056$ 0.00831056 $ 0.00831056 24 ساعة مرتفع $ 0.00893203$ 0.00893203 $ 0.00893203 عالية طوال الوقت $ 0.161932$ 0.161932 $ 0.161932 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -13.14%

معلومات سوق Synergy Land Token (SNG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: