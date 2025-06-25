سعر Syncus (SYNC)
سعر Syncus (SYNC) المباشر لليوم هو USD 0.00001047. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.08K. يتم تحديث سعر SYNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Syncus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Syncus خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.30B
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خلال اليوم، كان سعر Syncus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Syncus مقابل USD هو $ -0.0000076060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Syncus مقابل USD هو $ -0.0000092735 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Syncus مقابل USD هو $ -0.00006562589277005871 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000076060
|-72.64%
|60 يوم
|$ -0.0000092735
|-88.57%
|90 يوم
|$ -0.00006562589277005871
|-86.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Syncus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-67.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Syncus is a reserve-backed DeFi protocol and DAO.
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|1 SYNC إلى VND
₫0.27551805
|1 SYNC إلى AUD
A$0.0000160191
|1 SYNC إلى GBP
￡0.0000076431
|1 SYNC إلى EUR
€0.0000090042
|1 SYNC إلى USD
$0.00001047
|1 SYNC إلى MYR
RM0.0000443928
|1 SYNC إلى TRY
₺0.000414612
|1 SYNC إلى JPY
¥0.0015151137
|1 SYNC إلى RUB
₽0.0008205339
|1 SYNC إلى INR
₹0.000899373
|1 SYNC إلى IDR
Rp0.1716393168
|1 SYNC إلى KRW
₩0.0142254843
|1 SYNC إلى PHP
₱0.0005950101
|1 SYNC إلى EGP
￡E.0.0005240235
|1 SYNC إلى BRL
R$0.000057585
|1 SYNC إلى CAD
C$0.0000143439
|1 SYNC إلى BDT
৳0.0012795387
|1 SYNC إلى NGN
₦0.0162073506
|1 SYNC إلى UAH
₴0.0004368084
|1 SYNC إلى VES
Bs0.00107841
|1 SYNC إلى PKR
Rs0.0029811231
|1 SYNC إلى KZT
₸0.0054136182
|1 SYNC إلى THB
฿0.0003416361
|1 SYNC إلى TWD
NT$0.0003082368
|1 SYNC إلى AED
د.إ0.0000384249
|1 SYNC إلى CHF
Fr0.000008376
|1 SYNC إلى HKD
HK$0.0000820848
|1 SYNC إلى MAD
.د.م0.0000951723
|1 SYNC إلى MXN
$0.0001994535
|1 SYNC إلى PLN
zł0.0000382155