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سعر Synaptic AI (SYNAPTICAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SYNAPTICAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synaptic AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.77 - تغيير سعر Synaptic AI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Synaptic AI (SYNAPTICAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synaptic AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synaptic AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synaptic AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synaptic AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -12.76% 60 يوم $ 0 -13.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Synaptic AI (SYNAPTICAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synaptic AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00731182$ 0.00731182 $ 0.00731182 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.63%

معلومات سوق Synaptic AI (SYNAPTICAI)

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