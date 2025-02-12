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سعر Synapse Network (ZKSNP) المباشر لليوم هو USD 0.00215787 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZKSNP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synapse Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54 - تغيير سعر Synapse Network خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Synapse Network (ZKSNP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ -0.0004916130 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ -0.0007628253 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ -0.001869693539176216 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.96% 30 يوم $ -0.0004916130 -22.78% 60 يوم $ -0.0007628253 -35.35% 90 يوم $ -0.001869693539176216 -46.42%

تحليل سعر Synapse Network (ZKSNP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synapse Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00214218$ 0.00214218 $ 0.00214218 24 ساعة مرتفع $ 0.00222423$ 0.00222423 $ 0.00222423 عالية طوال الوقت $ 0.03342992$ 0.03342992 $ 0.03342992 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -9.13%

معلومات سوق Synapse Network (ZKSNP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: