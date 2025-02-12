سعر Synapse Network (ZKSNP)
سعر Synapse Network (ZKSNP) المباشر لليوم هو USD 0.00215787. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKSNP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synapse Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.54
- تغيير سعر Synapse Network خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZKSNP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZKSNP.
خلال اليوم، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ -0.0004916130 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ -0.0007628253 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synapse Network مقابل USD هو $ -0.001869693539176216 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ -0.0004916130
|-22.78%
|60 يوم
|$ -0.0007628253
|-35.35%
|90 يوم
|$ -0.001869693539176216
|-46.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synapse Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.50%
-1.96%
-9.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZKSNP إلى AUD
A$0.0034094346
|1 ZKSNP إلى GBP
￡0.001726296
|1 ZKSNP إلى EUR
€0.0020715552
|1 ZKSNP إلى USD
$0.00215787
|1 ZKSNP إلى MYR
RM0.0096241002
|1 ZKSNP إلى TRY
₺0.0777696348
|1 ZKSNP إلى JPY
¥0.3289888602
|1 ZKSNP إلى RUB
₽0.2082128763
|1 ZKSNP إلى INR
₹0.1872599586
|1 ZKSNP إلى IDR
Rp35.3749123728
|1 ZKSNP إلى PHP
₱0.1255232979
|1 ZKSNP إلى EGP
￡E.0.1088645415
|1 ZKSNP إلى BRL
R$0.0124293312
|1 ZKSNP إلى CAD
C$0.0030641754
|1 ZKSNP إلى BDT
৳0.2620948902
|1 ZKSNP إلى NGN
₦3.2448970125
|1 ZKSNP إلى UAH
₴0.0899616003
|1 ZKSNP إلى VES
Bs0.1294722
|1 ZKSNP إلى PKR
Rs0.6020673087
|1 ZKSNP إلى KZT
₸1.0920332709
|1 ZKSNP إلى THB
฿0.0734754735
|1 ZKSNP إلى TWD
NT$0.0708212934
|1 ZKSNP إلى CHF
Fr0.0019636617
|1 ZKSNP إلى HKD
HK$0.0168098073
|1 ZKSNP إلى MAD
.د.م0.0216650148