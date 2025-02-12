سعر SymVerse (SYM)
سعر SymVerse (SYM) المباشر لليوم هو USD 0.00449827. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SymVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 212.79
- تغيير سعر SymVerse خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SymVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SymVerse مقابل USD هو $ -0.0011828052 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SymVerse مقابل USD هو $ +0.0143919058 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SymVerse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0011828052
|-26.29%
|60 يوم
|$ +0.0143919058
|+319.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SymVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SymVerse is a public, peer to peer blockchain platform which seeks to usher in a new age of mainstream blockchain adoption through improvements in blockchain technology for speed, scalability, simplicity, security, stackability, and sustainability.
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