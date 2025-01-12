سعر SYMMIO (SYMM)
سعر SYMMIO (SYMM) المباشر لليوم هو USD 0.074192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.97M. يتم تحديث سعر SYMM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SYMMIO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.72K
- تغيير سعر SYMMIO خلال اليوم هو -5.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 242.21M
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خلال اليوم، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ -0.00395961148861307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00395961148861307
|-5.06%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SYMMIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-5.06%
+1.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs
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