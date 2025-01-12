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سعر SYMMIO (SYMM) المباشر لليوم هو USD 0.074192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.97M . يتم تحديث سعر SYMM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SYMMIO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 116.72K - تغيير سعر SYMMIO خلال اليوم هو -5.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 242.21M

أداء سعر SYMMIO (SYMM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ -0.00395961148861307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SYMMIO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00395961148861307 -5.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SYMMIO (SYMM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SYMMIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.073711$ 0.073711 $ 0.073711 24 ساعة مرتفع $ 0.079084$ 0.079084 $ 0.079084 عالية طوال الوقت $ 0.150809$ 0.150809 $ 0.150809 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -5.06% تغير السعر (7 أيام) +1.15%

معلومات سوق SYMMIO (SYMM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: