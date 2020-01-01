توكنوميكس Symbiosis (SIS)
معلومات Symbiosis (SIS)
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds.
The following requirements are met by the Symbiosis protocol:
Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap.
Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks.
Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds.
Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
توكنوميكس Symbiosis (SIS) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Symbiosis (SIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Symbiosis (SIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Symbiosis (SIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن SIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SIS التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SIS، استكشف السعر المباشر لتوكن SIS!
توقعات سعر SIS
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه SIS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار SIS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
لماذا عليك اختيار MEXC؟
MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو.
إخلاء المسؤولية
توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.