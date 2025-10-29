معلومات سعر Symbiosis SyBTC (SYBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 111,286
24 ساعة مرتفع $ 115,778
عالية طوال الوقت $ 126,825
أدنى سعر $ 74,649
تغير السعر (1 ساعة) -0.33%
تغير السعر (1يوم) -0.48%
تغير السعر (7 أيام) +4.61%

سعر Symbiosis SyBTC (SYBTC) في الوقت الحقيقي هو $113,171. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SYBTC بين أدنى سعر $ 111,286 وأعلى سعر $ 115,778، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSYBTC على الإطلاق هو $ 126,825، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 74,649.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SYBTC -0.33% على مدار الساعة الماضية، -0.48% على مدار 24 ساعة، و +4.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Symbiosis SyBTC (SYBTC)

القيمة السوقية $ 1.18M
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.18M
إمداد دورة التداول 10.47
إجمالي العرض 10.41953193

القيمة السوقية الحالية لـ Symbiosis SyBTC هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYBTC يبلغ 10.47، مع إجمالي عرض 10.41953193. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.