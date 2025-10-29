سعر Symbiosis SyBTC المباشر اليوم هو 113,171 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SYBTC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SYBTC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Symbiosis SyBTC المباشر اليوم هو 113,171 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SYBTC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SYBTC بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Symbiosis SyBTC (SYBTC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SYBTC إلى USD:

$113,171
$113,171$113,171
-0.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Symbiosis SyBTC (SYBTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:55 (UTC+8)

معلومات سعر Symbiosis SyBTC (SYBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 111,286
$ 111,286$ 111,286
24 ساعة منخفض
$ 115,778
$ 115,778$ 115,778
24 ساعة مرتفع

$ 111,286
$ 111,286$ 111,286

$ 115,778
$ 115,778$ 115,778

$ 126,825
$ 126,825$ 126,825

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

-0.33%

-0.48%

+4.61%

+4.61%

سعر Symbiosis SyBTC (SYBTC) في الوقت الحقيقي هو $113,171. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SYBTC بين أدنى سعر $ 111,286 وأعلى سعر $ 115,778، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSYBTC على الإطلاق هو $ 126,825، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 74,649.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SYBTC -0.33% على مدار الساعة الماضية، -0.48% على مدار 24 ساعة، و +4.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

10.47
10.47 10.47

10.41953193
10.41953193 10.41953193

القيمة السوقية الحالية لـ Symbiosis SyBTC هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SYBTC يبلغ 10.47، مع إجمالي عرض 10.41953193. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.18M.

سجل سعر Symbiosis SyBTC (SYBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Symbiosis SyBTC مقابل USD هو $ -554.5886438418 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Symbiosis SyBTC مقابل USD هو $ +1,117.0543555000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Symbiosis SyBTC مقابل USD هو $ +4,787.0880316000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Symbiosis SyBTC مقابل USD هو $ -5,240.76853657693 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -554.5886438418-0.48%
30 يوم$ +1,117.0543555000+0.99%
60 يوم$ +4,787.0880316000+4.23%
90 يوم$ -5,240.76853657693-4.42%

ما هو Symbiosis SyBTC ( SYBTC )

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

المصدر Symbiosis SyBTC (SYBTC)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Symbiosis SyBTC (USD)

كم ستكون قيمة Symbiosis SyBTC (SYBTC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Symbiosis SyBTC (SYBTC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Symbiosis SyBTC.

تحقق الآن من توقعات سعر Symbiosis SyBTC!

عملة SYBTC إلى العملات المحلية

توكنوميكس Symbiosis SyBTC (SYBTC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Symbiosis SyBTC (SYBTC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SYBTC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Symbiosis SyBTC (SYBTC)

كم يساوي Symbiosis SyBTC (SYBTC) اليوم؟
سعر SYBTC المباشر في USD هو USD 113,171، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SYBTC إلى USD الحالي؟
سعر SYBTC إلى USD الحالي هو $ 113,171. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Symbiosis SyBTC ؟
القيمة السوقية لعملة SYBTC هي $ 1.18M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SYBTC؟
العرض المتداول لتوكن SYBTC هو 10.47 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SYBTC؟
حقق SYBTC سعرًا قياسيًا قدره 126,825 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SYBTC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 74,649 SYBTC.
ما هو حجم تداول SYBTC؟
حجم تداول SYBTC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SYBTC هذا العام؟
قد يرتفع SYBTC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SYBTC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:30:55 (UTC+8)

تحديثات Symbiosis SyBTC (SYBTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

