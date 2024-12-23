سعر Symbiosis (SIS)
سعر Symbiosis (SIS) المباشر لليوم هو USD 0.120597. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.87M. يتم تحديث سعر SIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Symbiosis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.45K
- تغيير سعر Symbiosis خلال اليوم هو +2.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.32M
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خلال اليوم، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ +0.00283819 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ +0.0309746520 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ +0.0227988146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ -0.05563188116430022 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00283819
|+2.41%
|30 يوم
|$ +0.0309746520
|+25.68%
|60 يوم
|$ +0.0227988146
|+18.90%
|90 يوم
|$ -0.05563188116430022
|-31.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Symbiosis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+2.41%
-35.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
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