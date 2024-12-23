احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SIS.

سعر Symbiosis (SIS) المباشر لليوم هو USD 0.120597 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.87M . يتم تحديث سعر SIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Symbiosis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 503.45K - تغيير سعر Symbiosis خلال اليوم هو +2.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.32M

أداء سعر Symbiosis (SIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ +0.00283819 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ +0.0309746520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ +0.0227988146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Symbiosis مقابل USD هو $ -0.05563188116430022 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00283819 +2.41% 30 يوم $ +0.0309746520 +25.68% 60 يوم $ +0.0227988146 +18.90% 90 يوم $ -0.05563188116430022 -31.56%

تحليل سعر Symbiosis (SIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Symbiosis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.110543$ 0.110543 $ 0.110543 24 ساعة مرتفع $ 0.125149$ 0.125149 $ 0.125149 عالية طوال الوقت $ 5.59$ 5.59 $ 5.59 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +2.41% تغير السعر (7 أيام) -35.01%

معلومات سوق Symbiosis (SIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: