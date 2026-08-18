سعر Symbient Life اليوم

السعر المباشر لمشروع Symbient Life (LIFE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LIFE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LIFE.

يحتل Symbient Life حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 60,308، مع عرض متداول قدره 999.92M LIFE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LIFE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LIFE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-38.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Symbient Life (LIFE)

القيمة السوقية $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328 999,922,151.8081328

القيمة السوقية الحالية لـ Symbient Life هي $ 60.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LIFE يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999922151.8081328. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.31K.