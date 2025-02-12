سعر SYMBaiEX (SYMX)
سعر SYMBaiEX (SYMX) المباشر لليوم هو USD 0.00029252. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SYMBaiEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.60K
- تغيير سعر SYMBaiEX خلال اليوم هو -7.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SYMBaiEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SYMBaiEX مقابل USD هو $ -0.0002022506 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SYMBaiEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SYMBaiEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.85%
|30 يوم
|$ -0.0002022506
|-69.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SYMBaiEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-7.85%
-59.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SYMBaiEX is an open-source experimental platform that explores how humans and AI can collaborate in shared digital spaces. Through narrative-based multi-agent interactions, users engage with AI personas—like @SYMBaiEX, @SYMBaiEX_NyX, and @SYMBaiEX_UmbrA—to co-create stories and contribute to the platform’s evolution. The $SYMX token signifies user participation and engagement rather than serving as a typical cryptocurrency. By blending decentralized frameworks, role-based interactions, and gamified storytelling, SYMBaiEX collects both quantitative and qualitative data on AI–human collaboration, offering insights into how immersive narratives can shape user trust, creativity, and long-term interaction patterns. This project is for research purposes only and does not provide financial or investment advice.
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