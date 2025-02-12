سعر SYLCM (SYLCM)
سعر SYLCM (SYLCM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYLCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SYLCM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.99
- تغيير سعر SYLCM خلال اليوم هو -3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SYLCM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SYLCM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SYLCM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SYLCM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.91%
|30 يوم
|$ 0
|-26.91%
|60 يوم
|$ 0
|-35.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SYLCM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
-3.91%
-21.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
After 1 billion views we decided to launch an autisti... sory *artistic Project made by Sylcom one of the most laxarious Firm of Murano Glass in de World !!1!!11! will our clients Sheiks jump it ? Who knows ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
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