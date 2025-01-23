احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FIUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FIUSD.

سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) المباشر لليوم هو USD 11,262.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.36M . يتم تحديث سعر FIUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sygnum FIUSD Liquidity Fund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.56K

أداء سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 11,262.56$ 11,262.56 $ 11,262.56 24 ساعة مرتفع $ 11,262.56$ 11,262.56 $ 11,262.56 عالية طوال الوقت $ 11,262.56$ 11,262.56 $ 11,262.56 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: