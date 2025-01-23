سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) المباشر لليوم هو USD 11,262.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.36M. يتم تحديث سعر FIUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sygnum FIUSD Liquidity Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.56K
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خلال اليوم، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.
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