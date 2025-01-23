سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

USD

مخطط سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) المباشر

$11,262.56
$11,262.56$11,262.56
0.00%(1D)

سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) لليوم

سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) المباشر لليوم هو USD 11,262.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.36M. يتم تحديث سعر FIUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sygnum FIUSD Liquidity Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.56K

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أداء سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sygnum FIUSD Liquidity Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 11,262.56
$ 11,262.56$ 11,262.56

$ 11,262.56
$ 11,262.56$ 11,262.56

$ 11,262.56
$ 11,262.56$ 11,262.56

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معلومات سوق Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 51.36M
$ 51.36M$ 51.36M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

4.56K
4.56K 4.56K

ما هو Sygnum FIUSD Liquidity Fund ( FIUSD )

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

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المصدر Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

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