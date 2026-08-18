سعر SyFu Excavation Token اليوم

السعر المباشر لمشروع SyFu Excavation Token (EVT) اليوم هو $ 0.928743، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVT الحالي إلى USD هو $ 0.928743 لكل EVT.

يحتل SyFu Excavation Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 872,130، مع عرض متداول قدره 939.04K EVT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVT بين $ 0.921828 (أدنى) و$ 0.937081 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.957771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.617428.

على المدى القصير، تحرك EVT بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.68K.

معلومات سوق SyFu Excavation Token (EVT)

القيمة السوقية $ 872.13K$ 872.13K $ 872.13K الحجم (24 ساعة) $ 2.68K$ 2.68K $ 2.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M إمداد دورة التداول 939.04K 939.04K 939.04K إجمالي العرض 3,044,037.5 3,044,037.5 3,044,037.5

القيمة السوقية الحالية لـ SyFu Excavation Token هي $ 872.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.68K. العرض المتداول لـ EVT يبلغ 939.04K، مع إجمالي عرض 3044037.5. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.83M.