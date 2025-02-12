سعر Sybulls (SYBL)
سعر Sybulls (SYBL) المباشر لليوم هو USD 0.133013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYBL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sybulls الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.87
- تغيير سعر Sybulls خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sybulls مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sybulls مقابل USD هو $ -0.0069972419 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sybulls مقابل USD هو $ -0.0276407265 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sybulls مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0069972419
|-5.26%
|60 يوم
|$ -0.0276407265
|-20.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sybulls: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Farm Airdrops at the click of a button. Sybulls is a first-of-its-kind automated airdrop farming toolkit. Sybulls is a first-of-its-kind automated airdrop farming toolkit. With our platform, you can continuously farm airdrops from the top DeFi projects in the space. Benefits: Holding $SYBL grants you a 30% revenue share with the protocol Revenue is generated through multiple sources discussed below Revenue Sources - Platform usage fees, .011 ETH per wallet per month to use the software. $SYBL Volume Rewards. 1% of fees generated from token taxes go directly to holders Airdrop Rewards. Free users are able to use the platform in return for 20% of any airdrops they receive. We share this 20% among all token holders with 50% of these airdrop returns being distributed to holders directly. Snapshots for airdrop returns are taken at the time the airdrop is distributed. REDACTED. 50% of fees generated by REDACTED will be distributed to holders. Legal. This does not constitute financial advice nor should this be considered an investment. Sybulls makes no guarantees neither express or implied. $SYBL is a utility token which grants discounts to the platform and nothing further.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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