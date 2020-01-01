توكنوميكس SyBTC (SYBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SyBTC (SYBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SyBTC (SYBTC) Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS. الموقع الرسمي: https://symbiosis.finance/ اشتر SYBTC الآن!

توكنوميكس SyBTC (SYBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SyBTC (SYBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 748.40K $ 748.40K $ 748.40K إجمالي العرض: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 العرض المتداول: $ 6.47 $ 6.47 $ 6.47 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 748.40K $ 748.40K $ 748.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,915 $ 122,915 $ 122,915 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 74,649 $ 74,649 $ 74,649 السعر الحالي: $ 115,640 $ 115,640 $ 115,640 معرفة المزيد عن سعر SyBTC (SYBTC)

توكنوميكس SyBTC (SYBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SyBTC (SYBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SYBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SYBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SYBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن SYBTC!

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