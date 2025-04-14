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سعر SyBTC (SYBTC) المباشر لليوم هو USD 84,111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 544.40K . يتم تحديث سعر SYBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SyBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SyBTC خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.47

أداء سعر SyBTC (SYBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ -1,151.76729297431 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,151.76729297431 -1.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SyBTC (SYBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SyBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 83,048$ 83,048 $ 83,048 24 ساعة مرتفع $ 85,472$ 85,472 $ 85,472 عالية طوال الوقت $ 88,618$ 88,618 $ 88,618 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) +7.32%

معلومات سوق SyBTC (SYBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: