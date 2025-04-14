سعر SyBTC (SYBTC)
سعر SyBTC (SYBTC) المباشر لليوم هو USD 84,111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 544.40K. يتم تحديث سعر SYBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SyBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SyBTC خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.47
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خلال اليوم، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ -1,151.76729297431 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SyBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,151.76729297431
|-1.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SyBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.20%
-1.35%
+7.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.
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