سعر SYBARITE (SYBT)
سعر SYBARITE (SYBT) المباشر لليوم هو USD 7.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SYBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SYBARITE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 222.54
- تغيير سعر SYBARITE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SYBT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SYBT.
خلال اليوم، كان سعر SYBARITE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SYBARITE مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SYBARITE مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SYBARITE مقابل USD هو $ -0.115101785749564 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 يوم
|$ -0.115101785749564
|-1.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SYBARITE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sybarite Sybarite is a forward-thinking cryptocurrency project dedicated to revolutionizing the gaming and sports industries through innovative blockchain technology. With a vision to provide a seamless, secure, and decentralized payment solution.Sybarite is offering a decentralized digital currency that is fast, reliable, and cost-effective. By leveraging blockchain technology, Sybarite eliminates intermediaries, reduces transaction costs, and ensures trust and transparency in every transaction.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SYBT إلى AUD
A$11.06
|1 SYBT إلى GBP
￡5.6
|1 SYBT إلى EUR
€6.72
|1 SYBT إلى USD
$7
|1 SYBT إلى MYR
RM31.22
|1 SYBT إلى TRY
₺252.28
|1 SYBT إلى JPY
¥1,067.22
|1 SYBT إلى RUB
₽675.43
|1 SYBT إلى INR
₹607.46
|1 SYBT إلى IDR
Rp114,754.08
|1 SYBT إلى PHP
₱407.19
|1 SYBT إلى EGP
￡E.353.15
|1 SYBT إلى BRL
R$40.32
|1 SYBT إلى CAD
C$9.94
|1 SYBT إلى BDT
৳850.22
|1 SYBT إلى NGN
₦10,526.25
|1 SYBT إلى UAH
₴291.83
|1 SYBT إلى VES
Bs420
|1 SYBT إلى PKR
Rs1,953.07
|1 SYBT إلى KZT
₸3,542.49
|1 SYBT إلى THB
฿238.35
|1 SYBT إلى TWD
NT$229.74
|1 SYBT إلى CHF
Fr6.37
|1 SYBT إلى HKD
HK$54.53
|1 SYBT إلى MAD
.د.م70.28