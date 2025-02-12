سعر SWTCoin (SWAT)
سعر SWTCoin (SWAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SWTCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SWTCoin خلال اليوم هو +74.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SWTCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SWTCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SWTCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SWTCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+74.53%
|30 يوم
|$ 0
|+259.51%
|60 يوم
|$ 0
|+43.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SWTCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+74.53%
+69.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SWAT Coin will set the future standard in facilitating simple, secure, wide-spectrum, authenticated digital transactions. Secure, Wide Spectrum Authenticated Transactions being the key factors of the project the acronym SWAT as the symbol and the name SWATCoin have emerged.
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