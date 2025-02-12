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سعر Sword and Magic World (SWO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sword and Magic World الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.27 - تغيير سعر Sword and Magic World خلال اليوم هو +4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sword and Magic World (SWO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.18% 30 يوم $ 0 -28.80% 60 يوم $ 0 -40.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sword and Magic World (SWO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sword and Magic World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.088298$ 0.088298 $ 0.088298 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) +4.18% تغير السعر (7 أيام) +7.78%

معلومات سوق Sword and Magic World (SWO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: