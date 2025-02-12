سعر Sword and Magic World (SWO)
سعر Sword and Magic World (SWO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sword and Magic World الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.27
- تغيير سعر Sword and Magic World خلال اليوم هو +4.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sword and Magic World مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.18%
|30 يوم
|$ 0
|-28.80%
|60 يوم
|$ 0
|-40.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sword and Magic World: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
+4.18%
+7.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sword and Magic World is a free-to-play MMORPG that combines fast action combat and immersive adventures in an open-world experience, powered by Game Verse
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