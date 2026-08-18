سعر Swole Doge اليوم

السعر المباشر لمشروع Swole Doge (SWOGE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 22.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SWOGE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SWOGE.

يحتل Swole Doge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 96,827، مع عرض متداول قدره 1.00B SWOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SWOGE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00513459، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SWOGE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-43.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Swole Doge (SWOGE)

القيمة السوقية $ 96.83K$ 96.83K $ 96.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.83K$ 96.83K $ 96.83K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Swole Doge هي $ 96.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWOGE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.83K.