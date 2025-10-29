معلومات سعر Swole Chad Doge (SWOGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -4.89% تغير السعر (7 أيام) -21.91% تغير السعر (7 أيام) -21.91%

سعر Swole Chad Doge (SWOGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SWOGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSWOGE على الإطلاق هو $ 0.0021127، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SWOGE -0.21% على مدار الساعة الماضية، -4.89% على مدار 24 ساعة، و -21.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Swole Chad Doge (SWOGE)

القيمة السوقية $ 165.22K$ 165.22K $ 165.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.22K$ 165.22K $ 165.22K إمداد دورة التداول 999.75M 999.75M 999.75M إجمالي العرض 999,746,809.676536 999,746,809.676536 999,746,809.676536

القيمة السوقية الحالية لـ Swole Chad Doge هي $ 165.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SWOGE يبلغ 999.75M، مع إجمالي عرض 999746809.676536. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.22K.