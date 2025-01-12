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سعر Swiss Wine (SWINE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.11K . يتم تحديث سعر SWINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swiss Wine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.24 - تغيير سعر Swiss Wine خلال اليوم هو -3.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 609.33M

أداء سعر Swiss Wine (SWINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.06% 30 يوم $ 0 -46.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swiss Wine (SWINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swiss Wine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00137182$ 0.00137182 $ 0.00137182 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -6.86%

معلومات سوق Swiss Wine (SWINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: