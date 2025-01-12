سعر Swiss Wine (SWINE)
سعر Swiss Wine (SWINE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.11K. يتم تحديث سعر SWINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swiss Wine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.24
- تغيير سعر Swiss Wine خلال اليوم هو -3.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 609.33M
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خلال اليوم، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swiss Wine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.06%
|30 يوم
|$ 0
|-46.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swiss Wine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-3.06%
-6.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swiss Wine $SWINE is the PEPE of the AIRDAO ecosystem. Swine is a meme coin built on the airdao network. It is our mission to create to revive the past as fuel for the future. We aim to create a cult of every day crypto fanatics where we will turn L’s in to W’s using the power of people. Features Deployed: - Staking - 10-30% APY : https://stake.swine-meme.xyz/ - TG Sniper Buy Bot for all AirDAO tokens generating 0.3% revenue from each trade unless the users holds 300k $SWINE : http://t.me/SWINE_buybot - Sergey AI bot deployed in community chat - Gallery : https://t.me/swinecoin_gallery
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