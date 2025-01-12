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سعر Swiss Cash Coin (SWC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.39K . يتم تحديث سعر SWC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swiss Cash Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.70 - تغيير سعر Swiss Cash Coin خلال اليوم هو -40.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.00B

أداء سعر Swiss Cash Coin (SWC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swiss Cash Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swiss Cash Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swiss Cash Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swiss Cash Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -40.07% 30 يوم $ 0 -94.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swiss Cash Coin (SWC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swiss Cash Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -40.07% تغير السعر (7 أيام) -72.76%

معلومات سوق Swiss Cash Coin (SWC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: