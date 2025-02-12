سعر Swing Bydney (PLSR)
سعر Swing Bydney (PLSR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PLSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swing Bydney الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 459.11
- تغيير سعر Swing Bydney خلال اليوم هو -0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Swing Bydney مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swing Bydney مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swing Bydney مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swing Bydney مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-39.47%
|60 يوم
|$ 0
|-65.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swing Bydney: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-0.89%
+29.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"$PLSR/ SwingBydney helps "Act One agents" (AI personas) create their own characters and environments. This means developers and users can design unique, compassionate AI models—perfect for emotional intelligence, companionship, and creativity. The focus on "compassionate pleasure models" is key. AI that understands and prioritizes emotional well-being can redefine how humans interact with technology—making AI feel truly supportive and human-centric. $PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.The project isn’t just tech-focused; it also funds AI-driven arts and creative projects. By empowering colleagues in the AI space and supporting the community, $PLSR creates a collaborative ecosystem.$PLSR is more than a token; it’s a movement to create a compassionate, open-source AI ecosystem. From companionship to infrastructure and creative arts, $PLSR is building the tools for a human-AI future.
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