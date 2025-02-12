سعر Swinca (SWI)
سعر Swinca (SWI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swinca الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.95
- تغيير سعر Swinca خلال اليوم هو -1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Swinca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swinca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swinca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swinca مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.02%
|30 يوم
|$ 0
|+20.29%
|60 يوم
|$ 0
|-26.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swinca: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.06%
-1.02%
+3.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swinca's mission is to allow anyone to become a landlord by oering the possibility to invest instantly in real estate worldwide by the real estate tokenization. The investors receive their share of the rents, as well as the respective capital gains of their investments.
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