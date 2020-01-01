توكنوميكس SwiftCash (SWIFT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SwiftCash (SWIFT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SwiftCash (SWIFT) SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months. الموقع الرسمي: https://swiftcash.cc الوثيقة البيضاء: https://www.swiftcash.cc/assets/whitepaper.pdf اشتر SWIFT الآن!

توكنوميكس SwiftCash (SWIFT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SwiftCash (SWIFT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 205.60K $ 205.60K $ 205.60K إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 285.47M $ 285.47M $ 285.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03944878 $ 0.03944878 $ 0.03944878 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00072022 $ 0.00072022 $ 0.00072022 معرفة المزيد عن سعر SwiftCash (SWIFT)

توكنوميكس SwiftCash (SWIFT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SwiftCash (SWIFT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWIFT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWIFT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWIFT، استكشف السعر المباشر لتوكن SWIFT!

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