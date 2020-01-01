توكنوميكس Swerve (SWRV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Swerve (SWRV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Swerve (SWRV) SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded. الموقع الرسمي: https://swerve.fi/ اشتر SWRV الآن!

توكنوميكس Swerve (SWRV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Swerve (SWRV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 97.80K $ 97.80K $ 97.80K إجمالي العرض: $ 21.23M $ 21.23M $ 21.23M العرض المتداول: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 112.11K $ 112.11K $ 112.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 39.04 $ 39.04 $ 39.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00329114 $ 0.00329114 $ 0.00329114 السعر الحالي: $ 0.00528089 $ 0.00528089 $ 0.00528089 معرفة المزيد عن سعر Swerve (SWRV)

توكنوميكس Swerve (SWRV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Swerve (SWRV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SWRV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SWRV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SWRV، استكشف السعر المباشر لتوكن SWRV!

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