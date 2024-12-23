سعر Swerve (SWRV)
سعر Swerve (SWRV) المباشر لليوم هو USD 0.00612557. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.78K. يتم تحديث سعر SWRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swerve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.69
- تغيير سعر Swerve خلال اليوم هو -3.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.42M
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خلال اليوم، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ -0.000249500605298223 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ -0.0021653369 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ +0.0015650831 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ +0.001402545436445602 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000249500605298223
|-3.91%
|30 يوم
|$ -0.0021653369
|-35.34%
|60 يوم
|$ +0.0015650831
|+25.55%
|90 يوم
|$ +0.001402545436445602
|+29.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swerve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.02%
-3.91%
-10.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.
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