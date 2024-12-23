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سعر Swerve (SWRV) المباشر لليوم هو USD 0.00612557 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.78K . يتم تحديث سعر SWRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swerve الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 199.69 - تغيير سعر Swerve خلال اليوم هو -3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.42M

أداء سعر Swerve (SWRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ -0.000249500605298223 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ -0.0021653369 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ +0.0015650831 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swerve مقابل USD هو $ +0.001402545436445602 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000249500605298223 -3.91% 30 يوم $ -0.0021653369 -35.34% 60 يوم $ +0.0015650831 +25.55% 90 يوم $ +0.001402545436445602 +29.70%

تحليل سعر Swerve (SWRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swerve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00573424$ 0.00573424 $ 0.00573424 24 ساعة مرتفع $ 0.00637689$ 0.00637689 $ 0.00637689 عالية طوال الوقت $ 39.04$ 39.04 $ 39.04 تغير السعر (1 ساعة) +6.02% تغير السعر (1يوم) -3.91% تغير السعر (7 أيام) -10.02%

معلومات سوق Swerve (SWRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: