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سعر Swell Restaked BTC (SWBTC) المباشر لليوم هو USD 97,340 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.05M . يتم تحديث سعر SWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swell Restaked BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.25K - تغيير سعر Swell Restaked BTC خلال اليوم هو +8.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 411.59

أداء سعر Swell Restaked BTC (SWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +7,720.03 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +806.8999300000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +44,526.4016780000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +34,693.23615575687 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +7,720.03 +8.61% 30 يوم $ +806.8999300000 +0.83% 60 يوم $ +44,526.4016780000 +45.74% 90 يوم $ +34,693.23615575687 +55.38%

تحليل سعر Swell Restaked BTC (SWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swell Restaked BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 89,620$ 89,620 $ 89,620 24 ساعة مرتفع $ 98,863$ 98,863 $ 98,863 عالية طوال الوقت $ 106,992$ 106,992 $ 106,992 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) +8.61% تغير السعر (7 أيام) -3.88%

معلومات سوق Swell Restaked BTC (SWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: