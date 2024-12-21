سعر Swell Restaked BTC (SWBTC)
سعر Swell Restaked BTC (SWBTC) المباشر لليوم هو USD 97,340. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.05M. يتم تحديث سعر SWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swell Restaked BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.25K
- تغيير سعر Swell Restaked BTC خلال اليوم هو +8.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 411.59
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خلال اليوم، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +7,720.03 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +806.8999300000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +44,526.4016780000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swell Restaked BTC مقابل USD هو $ +34,693.23615575687 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +7,720.03
|+8.61%
|30 يوم
|$ +806.8999300000
|+0.83%
|60 يوم
|$ +44,526.4016780000
|+45.74%
|90 يوم
|$ +34,693.23615575687
|+55.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swell Restaked BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
+8.61%
-3.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
swBTC is the receipt token for Swell DAO's Restaked WBTC. swBTC accepts WBTC and then allocates it across multiple restaking platforms to bring best in class BTC restaking yield to its holders. swBTC will be restaking layer agnostic and so is able to deploy across Symbiotic with other restaking platforms like Eigen Layer to follow shortly after. By restaking WBTC into these restaking protocols, swBTC is able to secure and derive yield networks and AVS's while still being a liquid token.
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