سعر Swell Ethereum (SWETH)
سعر Swell Ethereum (SWETH) المباشر لليوم هو USD 3,523.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 429.34M. يتم تحديث سعر SWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swell Ethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51M
- تغيير سعر Swell Ethereum خلال اليوم هو -1.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 121.32K
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خلال اليوم، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ -54.120912977386 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ -2.9019645900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ +1,104.8792326880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ +682.1192192670327 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -54.120912977386
|-1.51%
|30 يوم
|$ -2.9019645900
|-0.08%
|60 يوم
|$ +1,104.8792326880
|+31.35%
|90 يوم
|$ +682.1192192670327
|+24.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swell Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-1.51%
-15.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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