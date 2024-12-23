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سعر Swell Ethereum (SWETH) المباشر لليوم هو USD 3,523.94 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 429.34M . يتم تحديث سعر SWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swell Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51M - تغيير سعر Swell Ethereum خلال اليوم هو -1.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.32K

أداء سعر Swell Ethereum (SWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ -54.120912977386 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ -2.9019645900 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ +1,104.8792326880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swell Ethereum مقابل USD هو $ +682.1192192670327 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -54.120912977386 -1.51% 30 يوم $ -2.9019645900 -0.08% 60 يوم $ +1,104.8792326880 +31.35% 90 يوم $ +682.1192192670327 +24.00%

تحليل سعر Swell Ethereum (SWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swell Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,466.68$ 3,466.68 $ 3,466.68 24 ساعة مرتفع $ 3,647.35$ 3,647.35 $ 3,647.35 عالية طوال الوقت $ 4,395.57$ 4,395.57 $ 4,395.57 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -1.51% تغير السعر (7 أيام) -15.84%

معلومات سوق Swell Ethereum (SWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: