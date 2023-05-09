توكنوميكس SWEETS ($SWTS)
معلومات SWEETS ($SWTS)
What is the project about?
This is a community-driven initiative focused on exploring the potential of memecoin. The project is led by a group of key opinion leaders (KOLs) from the Solana ecosystem who have designed a memecoin brand that incorporates safety features and intellectual property (IP) scope.
The team behind this project has a successful track record in various business ventures within Web3. They plan to leverage their existing network and resources to create a unique memecoin experience. The aim is to showcase the possibilities of memecoin and demonstrate its potential as a community-centric movement.
In essence, this project represents a hybrid of meme culture and safety measures, with an emphasis on IP leverage. The team's focus is on creating something that is truly one-of-a-kind.
What makes your project unique?
As the team have a small portfolio of highly successful business’ within Web3, there’s an opportunity to leverage our existing network & resource to create something 1 of a kind.
We are also publicly doxxed, which is rare for a memecoin. We are fully committed on working on this project to continue to push it forward.
History of your project.
Launched 09/05/2023, hit 1600 holders, over 2.8 million trading volume - all within less than 24 hours of launching.
What’s next for your project?
To be listed on CG, build up more holders, increase the MC and price per token and then list onto a CEX.
What can your token be used for?
To buy / sell on the market
توكنوميكس SWEETS ($SWTS) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SWEETS ($SWTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس SWEETS ($SWTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس SWEETS ($SWTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن $SWTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $SWTS التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $SWTS، استكشف السعر المباشر لتوكن $SWTS!
توقعات سعر $SWTS
هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه $SWTS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار $SWTS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية.
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