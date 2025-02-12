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سعر Sweet (SWEET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWEET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sweet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.60 - تغيير سعر Sweet خلال اليوم هو +1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sweet (SWEET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sweet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sweet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sweet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sweet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.60% 30 يوم $ 0 -40.64% 60 يوم $ 0 -48.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sweet (SWEET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sweet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.085515$ 0.085515 $ 0.085515 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.60% تغير السعر (7 أيام) -30.52%

معلومات سوق Sweet (SWEET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: