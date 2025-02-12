سعر Sweeper (SWEEP)
سعر Sweeper (SWEEP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWEEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sweeper الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.96
- تغيير سعر Sweeper خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SWEEP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SWEEP.
خلال اليوم، كان سعر Sweeper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sweeper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sweeper مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sweeper مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1.73%
|60 يوم
|$ 0
|-20.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sweeper: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-6.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solana memecoin
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SWEEP إلى AUD
A$--
|1 SWEEP إلى GBP
￡--
|1 SWEEP إلى EUR
€--
|1 SWEEP إلى USD
$--
|1 SWEEP إلى MYR
RM--
|1 SWEEP إلى TRY
₺--
|1 SWEEP إلى JPY
¥--
|1 SWEEP إلى RUB
₽--
|1 SWEEP إلى INR
₹--
|1 SWEEP إلى IDR
Rp--
|1 SWEEP إلى PHP
₱--
|1 SWEEP إلى EGP
￡E.--
|1 SWEEP إلى BRL
R$--
|1 SWEEP إلى CAD
C$--
|1 SWEEP إلى BDT
৳--
|1 SWEEP إلى NGN
₦--
|1 SWEEP إلى UAH
₴--
|1 SWEEP إلى VES
Bs--
|1 SWEEP إلى PKR
Rs--
|1 SWEEP إلى KZT
₸--
|1 SWEEP إلى THB
฿--
|1 SWEEP إلى TWD
NT$--
|1 SWEEP إلى CHF
Fr--
|1 SWEEP إلى HKD
HK$--
|1 SWEEP إلى MAD
.د.م--