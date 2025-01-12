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سعر Sway Social (SWAY) المباشر لليوم هو USD 0.00150833 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.56K . يتم تحديث سعر SWAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sway Social الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.43K - تغيير سعر Sway Social خلال اليوم هو -0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.43M

أداء سعر Sway Social (SWAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ -0.0001404368 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ -0.0000893560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ -0.000259622448656899 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.09% 30 يوم $ -0.0001404368 -9.31% 60 يوم $ -0.0000893560 -5.92% 90 يوم $ -0.000259622448656899 -14.68%

تحليل سعر Sway Social (SWAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sway Social: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150032$ 0.00150032 $ 0.00150032 24 ساعة مرتفع $ 0.00151494$ 0.00151494 $ 0.00151494 عالية طوال الوقت $ 0.258453$ 0.258453 $ 0.258453 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -1.83%

معلومات سوق Sway Social (SWAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: