سعر Sway Social (SWAY)
سعر Sway Social (SWAY) المباشر لليوم هو USD 0.00150833. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.56K. يتم تحديث سعر SWAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sway Social الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.43K
- تغيير سعر Sway Social خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 49.43M
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خلال اليوم، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ -0.0001404368 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ -0.0000893560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sway Social مقابل USD هو $ -0.000259622448656899 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ -0.0001404368
|-9.31%
|60 يوم
|$ -0.0000893560
|-5.92%
|90 يوم
|$ -0.000259622448656899
|-14.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sway Social: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-0.09%
-1.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
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