سعر Swapr (SWPR)
سعر Swapr (SWPR) المباشر لليوم هو USD 0.00421272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 166.49K. يتم تحديث سعر SWPR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swapr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.81
- تغيير سعر Swapr خلال اليوم هو -2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.52M
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خلال اليوم، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ -0.000107997552215703 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ -0.0002546235 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ +0.0001346145 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000107997552215703
|-2.49%
|30 يوم
|$ -0.0002546235
|-6.04%
|60 يوم
|$ +0.0001346145
|+3.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swapr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.00%
-2.49%
-17.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.
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