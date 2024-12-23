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سعر Swapr (SWPR) المباشر لليوم هو USD 0.00421272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 166.49K . يتم تحديث سعر SWPR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swapr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.81 - تغيير سعر Swapr خلال اليوم هو -2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.52M

أداء سعر Swapr (SWPR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ -0.000107997552215703 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ -0.0002546235 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ +0.0001346145 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swapr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000107997552215703 -2.49% 30 يوم $ -0.0002546235 -6.04% 60 يوم $ +0.0001346145 +3.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swapr (SWPR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swapr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00422675$ 0.00422675 $ 0.00422675 24 ساعة مرتفع $ 0.0043313$ 0.0043313 $ 0.0043313 عالية طوال الوقت $ 0.318784$ 0.318784 $ 0.318784 تغير السعر (1 ساعة) -2.00% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -17.01%

معلومات سوق Swapr (SWPR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: