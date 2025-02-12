سعر Swappi (PPI)
سعر Swappi (PPI) المباشر لليوم هو USD 0.00196903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swappi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.41K
- تغيير سعر Swappi خلال اليوم هو -2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PPI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PPI.
خلال اليوم، كان سعر Swappi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swappi مقابل USD هو $ -0.0004672523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swappi مقابل USD هو $ -0.0009868742 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swappi مقابل USD هو $ -0.0009188269428106766 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.58%
|30 يوم
|$ -0.0004672523
|-23.73%
|60 يوم
|$ -0.0009868742
|-50.11%
|90 يوم
|$ -0.0009188269428106766
|-31.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swappi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-2.58%
+0.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swappi is an automated market maker (AMM) based decentralized exchange (DEX) deployed on Conflux Network, allowing Conflux users to have a new venue to swap, stake, and earn yields on their crypto assets. As an AMM-based DEX, Swappi lets users trade, add liquidity, earn fees and LP tokens, stake LP tokens to earn PPI, and stake PPI for additional rewards and farming opportunities. Swappi is the very first DEX to launch on eSpace, an EVM-compatible smart contract execution environment build on top of Conflux that allows developers to deploy and execute Ethereum-native dApps and smart contracts within the Conflux ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PPI إلى AUD
A$0.0031110674
|1 PPI إلى GBP
￡0.001575224
|1 PPI إلى EUR
€0.0018902688
|1 PPI إلى USD
$0.00196903
|1 PPI إلى MYR
RM0.0087818738
|1 PPI إلى TRY
₺0.0709638412
|1 PPI إلى JPY
¥0.3001983138
|1 PPI إلى RUB
₽0.1899917047
|1 PPI إلى INR
₹0.1708724234
|1 PPI إلى IDR
Rp32.2791751632
|1 PPI إلى PHP
₱0.1145384751
|1 PPI إلى EGP
￡E.0.0993375635
|1 PPI إلى BRL
R$0.0113416128
|1 PPI إلى CAD
C$0.0027960226
|1 PPI إلى BDT
৳0.2391583838
|1 PPI إلى NGN
₦2.9609288625
|1 PPI إلى UAH
₴0.0820888607
|1 PPI إلى VES
Bs0.1181418
|1 PPI إلى PKR
Rs0.5493790603
|1 PPI إلى KZT
₸0.9964670121
|1 PPI إلى THB
฿0.0670454715
|1 PPI إلى TWD
NT$0.0646235646
|1 PPI إلى CHF
Fr0.0017918173
|1 PPI إلى HKD
HK$0.0153387437
|1 PPI إلى MAD
.د.م0.0197690612